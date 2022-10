Brillano le Ferrari nel venerdì di libere ad Austin

(Di sabato 22 ottobre 2022)(STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il cielo disi tinge di rosso. Carlos Sainz al mattino (1’36?857), Charles Leclerc al pomeriggio (1’36?810): lesi prendono la scena neldidel Gran Premio degli Stati Uniti. Il miglior tempo di giornata lo fa dunque segnare il pilota monegasco, al termine di una seconda sessione atipica, condizionata dai test sulle gomme per la prossima stagione. Leclerc spinge molto e riesce ad abbattere il muro dell’1’37”, cosa che invece non riescono a fare i suoi immediati inseguitori. C’è da dire che ilsta ha potuto utilizzare il treno di gomme utilizzabili nel weekend, visto che non era sceso in pista durante la mattina. Un buon viatico per Leclerc, sempre in corsa per il secondo posto nel Mondiale piloti. Dietro di lui si ...

