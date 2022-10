Tornano incentivi auto | dal 2 novembre per non inquinanti

Si riaprono dalle ore 10 del 2 novembre 2022 sulla piattaforma ecobonus.mise.gov le prenotazioni per i nuovidestinati all'acquisto di auto non inquinanti fino a 60 g/km CO2. Lo annuncia il Ministero dello Sviluppo economico spiegando che le novità introdotte nell'ultimo Dpcm riguardano ...Per questo, chiediamo ancora una volta che vengano rifinanziati gliall'acquisto di nuove ... ferito un 58enne I preziosi reperti del museo di Tolmezzoa nuova vita Condividi l'...Si riaprono dalle ore 10 del 2 novembre 2022 sulla piattaforma ecobonus.mise.gov le prenotazioni per i nuovi incentivi destinati all'acquisto di auto non inquinanti fino a 60 g/km CO2. (ANSA) ...Con la campagna Winter is Magic tornano i Winter Days. Gattinoni Mondo di Vacanze ... promozioni e bonus speciali del valore fino a 250 euro. Le agenzie, oltre ad incentivare i clienti ad entrare nel ...