Terremoto di magnitudo 3.4 a nord di Firenze

(Di venerdì 21 ottobre 2022) ROMA – Una scossa didi3.4 è stata registrata alle 5:49 adi. Lo riporta l’agenzia di stampa Ansa. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 8 km di profondità ed epicentro vicino Borgo San Lorenzo. Non si segnalano danni a persone o cose. L'articolo L'Opinionista.

Borgo San Lorenzo, nessun danno a persone o cose In provincia di Firenze, a Borgo San Lorenzo, è stato registrato undi3.4 . La scossa è avvenuta nella notte a 6 chilometri a Nord di Borgo San Lorenzo , alle 5:49 e ad una profondità di 8 chilometri. Da una prima rilevazione sembrerebbe che non ...Una scossa didi3.4 è stata registrata alle 5.49 a nord di Firenze. Ne dà notizia l'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'epicentro delè a 6 chilometri a nord di ...ROMA - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata alle 5:49 a nord di Firenze. Lo riporta l'agenzia di stampa Ansa. Secondo i rilevamenti ...Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata alle 5.59 di oggi nel comune di Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze. Questa è ...