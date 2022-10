Tale e quale show 2022 | Elena Ballerini è Arisa video e gallery

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Nella puntata del 21 ottobre di, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anche la conduttrice e cantantenei panni di Arina, con il bel brano La Notte. La giuria delnt-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Giampiero Mughini” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto. Pur nella difficoltà di imitare una voce limpida, soave e dall’intonazione unica come quella di, dobbiamo dire cheè riuscita a fare un buon lavoro. Peccato per il trucco poco riuscito, ma la voce ci è piaciuta! Potete vedere l’esibizione didi stasera nel ...

Come ogni venerdì anche oggi, 21 ottobre, Carlo Conti è intervenuto a La vita in diretta per lanciare la puntata di questa sera di, approfittandone anche per ricordare Franco Gatti, il cantante dei Ricchi e Poveri morto martedì. E proprio su Gatti ha raccontato un aneddoto, relativo allo spettacolo dei Ricchi e ...Carlo Conti commette un errore sul quiz show di Rai1: Samira Lui non lo corregge Il conduttore diShow ha sbagliato ad annunciare l'inizio della nuova edizione de L'Eredità . In realtà ...Tra imitazioni, risate e tanto talento, Tale e Quale Show, il programma più camaleontico di sempre, sta appassionando ormai da settimane i telespettatori di Rai 1. Protagonisti, come sempre, volti ...Valeria Marini porterà Shakira sul palcoscenico di Tale e Quale Show 2022 dopo che la sua avventura è iniziata con qualche problema di troppo.