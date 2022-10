Sassuolo | Dionisi | «Allegri tornerà al top Berardi e Raspadori…»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Il tecnico delAlessioha parlato a tutto campo in una intervista rilasciata a DAZN Le parole di Alessioche si è raccontato in una intervista all’emittente:– “Lui non nei primi 50 della classifica di Four Four Two? La vita è fatta di momenti, ora si guardano i risultati più recenti ma quello che ho detto lo confermo, lo stimo molto. Credo, ne sono sicuro, che abbia tante qualità eal top con la Juventus”. RASPADORI – “Un giocatore che merita tutto quello che sta ottenendo e meriterà ancora di più. Parliamo di un giocatore già maturo per l’età che ha e ha anche tanta qualità. Giacomo è del 2000 e sta facendo bene a Napoli, non è scontato” TALENTO MAGGIORE – “. A oggi sta recuperando, ha avuto un infortunio con l’Atalanta ma ...