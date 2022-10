Sampdoria | Contini segna e para | “Vittoria in Coppa Italia deve darci slancio”

GENOVA " Laelimina l'Ascoli ai rigori in un match valido per i sedicesimi di Coppa Italia e raggiunge ... Ma dagli undici metri èl'eroe della serata con la parata al collega Guarna ...Lasi è qualificata per gli ottavi di Coppa Italia battendo l'Ascoli per 11 - 10 dopo i calci ... A decidere la sfida è stato il portiere dorianoche prima ha realizzato dal dischetto ...Sampdoria Ascoli, i voti dei quotidiani sportivi: Contini e Verre convincono tutti. Da Amione a Murru quanti rimandati ...Su un terreno di gioco non in perfette condizioni , Stankovic ottine la prima vittoria da allenatyore dei blucerchiati. Un match rocambolesco e con tante emozioni. Blucerchiati passano in vantaggio al ...