Ron Masak | lo Sceriffo de La signora in giallo morto a 86 anni

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Il miticode Lain, Ron, èa 86dieci giorni dopo la compagna di set Angela Lansbury. Ron, l'attore caratterista noto per aver interpretato il ruolo delloMort Metzger in lainil 20 ottobre 2022 all'età di 86. Secondo un portavoce della famiglia, l'attore èdi cause naturali circondato dalla moglie Kay e dai sei figli. Nato a Chicago, Illinois, il 1 luglio 1936, Ronha studiato teattro presso il Chicago City College e ha fatto il suo debutto con la Drama Guild nel 1954. Negli'60 e '70 è apparso in celebri serie tv come Ai confini della ...

5x03 La scomparsa del signor Penroy Di nuovo a Cabot Cove ma con un nuovo sceriffo, Mort Metzger (), che fa il suo ingresso in questo episodio, incentrato su un simpatico pensionato ...