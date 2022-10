Orari qualifiche MotoGP Sepang 2022 domani 22 ottobre su Sky e TV8

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Tutto pronto per il gran finale del Mondialedella. Per la giornata disono in programma ledel Gran Premio di, penultima prova del campionato, che vede ora in testa Francesco “Pecco” Bagnaia (foto di copertina). Il rider italiano della Ducati ufficiale, grazie al terzo posto ottenuto in Australia domenica scorsa, e complice il ritiro di Fabio Quartararo, è riuscito nell’impresa di completare la rimonta di 89 punti sul campione del mondo uscente della Yamaha e portarsi in testa alla classifica quando mancano soltanto due gare al termine. Anzi, potrebbe perfino laurearsi campione del mondo già questo fine settimana se: vince la gara di domenica è Quartararo non fa meglio del quarto posto; arriva secondo e Quartararo non fa meglio della settima posizione, con Aleix ...