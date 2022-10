Nuovo governo | un teatrino pieno di modelli a cui non bisogna ispirarsi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 ottobre 2022) di Alessio Andreoli In una democrazia è semplice definire il grado di maturità di un popolo. E’ sufficiente analizzare il comportamento dei politici nei partiti che costituiscono l’arco costituzionale, analizzarne il loro comportamento. Quello che sta avvenendo in Italia è esplicativo, stiamo assistendo al peggiore spettacolo degli ultimi decenni nella storia della nostra Repubblica. Non passa giorno che un/a politico/a smentisca se stesso /a a volte addirittura nel giro di pochi minuti. Per giustificare le evidenti contraddizioni stiamo assistendo a veri e propri campionati di arrampicamento sugli specchi. Difficile fare un podio, praticamente abbiamo un totale parimerito per tutti i protagonisti. Una citazione di merito va sicuramente a Giorgia Meloni che da assatanata difenditrice di Dio, Patria e Famiglia e agguerrita lagunare all’assalto dei vari governi, come improvvisamente ...