Mattarella | governo in meno di 1 mese | esito voto chiaro

(Di venerdì 21 ottobre 2022) "Vi ringrazio per l'attenzione con cui avete seguito i lavori per la formazione del nuovo. Questa volta il tempo è stato breve, non è passato nemundalla data delle elezioni e questo ...

"Rivolgo con lo stesso spirito di collaborazione - ha concluso- gli auguri di buon lavoro al nuovoche da domani mattina, con il giuramento, inizierà a svolgere i suoi compiti".... Sergio, il 31 maggio e in questo caso accettò senza riserva indicando la lista dei ... Vi sono casi poi in cui il presidente incaricato ha accettato senza riserva, ma formato ilin un ...Riascolta Nasce il governo Meloni di Focus economia. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.Cinquantacinque anni, di Pordenone, sposato con un figlio, laureato in Lettere moderne all’università di Trieste, Luca Ciriani fino a ieri era il capogruppo di Fratelli d’Italia in Senato ...