Manuel Bortuzzo torna single | la tiktoker Angelica Benevieri | ' L' ho lasciato | mi trascurava'

Che ci fosse aria di crisi tra i due era già nell'aria da qualche settimana. La love story trae Angelica Benevieri è giunta al capolinea. E a darne notizia è stata la stessa tiktoker che smentisce quanto detto in queste settimane dal gossip , secondo cui sarebbe stato l'ex di ...È durata qualche settimana la relazione tra la giovane Tiktoker Angelica Benevieri e il nuotatore triestino, tra ex gli ex protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip ,. Gf Vip, Angelica Benevieri ha confermato la rottura conDopo alcune recenti indiscrezioni, a confermare la rottura, è stata proprio Angelica . La giovane ha raccontato ...Angelica Benevieri conferma sui social la fine della storia con Manuel Bortuzzo: ecco cosa ha detto la web star ...Che ci fosse aria di crisi tra i due era già nell'aria da qualche settimana. La love story tra Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri è giunta al capolinea. E a darne ...