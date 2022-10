Lupi e l' appello a Berlusconi | ' Meloni è la leader e Silvio deve accettarlo'

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Mauriziodi Noi Moderati, in un'intervista a La Stampa ha rivolto unal suo ex capo di partito,, protagonista di profonde tensioni e spaccature con Giorgia ...

LA NAZIONE

Maurizio, leader di Noi Moderati, in un'intervista a La Stampa ha rivolto unal suo ex capo di partito, Silvio Berlusconi, protagonista di profonde tensioni e spaccature con Giorgia Meloni. ...L'dei residenti Insomma, una situazione insostenibile ormai da tempo soprattutto dal punto ...commissione in loco ad hoc dopo la presentazione dell'interpellanza del consigliere Alessandro... Lucca, cuccioli di lupo vicino alle case. L'appello: "Non date cibo" Lupi: "Io credo che tutto il centrodestra - a partire da Berlusconi - capisca questa sfida. Mi rendo conto che non è semplice accettare la leadership di chi aveva l`1,8% e ora è al 25%".Il leader di Noi Moderati, esperto di navigazione in acque difficili, è riuscito a eleggere un po’ di parlamentari grazie ai collegi uninominali. E ora sembra destinato a occupare lo spazio cui ambiva ...