La Gazzetta dello Sport

...fascia mancina dove nelle prime 9 gare ufficiali della stagione lo aveva utilizzato solo 2 volte (le altre 6 presenze da marcatore dinella linea a tre più una panchina). A partire da-...... il difensore dell', Alessandro Bastoni, è pronto a tornare al suo posto. L'ex Atalanta e Parma sarà titolare contro la Fiorentina , li nel ruolo di centrale di. Acerbi, invece, ... Inter, a sinistra è... una poltrona per due: Dimarco titolare, ma Gosens spinge Scarnecchia è possibilista sul vedere l’Inter di nuovo in corsa per vincere la Serie A. TUTTO FATTIBILE – La Serie A oggi comincia l’undicesima giornata, ma per Roberto Scarnecchia è ancora presto per ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...