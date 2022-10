Calciomercato.com

Diretta/ Bologna Cagliari (risultato finale 1 - 0):di Obert, sardi eliminati! Andiamo ... come del resto tuttialtri, anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi. Sarà la ......di Alvini ha dovuto infatti attendere i supplementari per poter chiudere i conti contro... Bologna di misura Undi Adam Obert al 69esimo regala al Bologna il passaggio agli ottavi di finale ... Gli Autogol imitano Conte, De Laurentiis, Ibra e Pioli VIDEO BOLOGNA Con un filo di gas Thiago Motta si prende la prima vittoria sulla panchina rossoblù e gli ottavi di finale di Coppa Italia, a gennaio contro la Lazio. Battuto il Cagliari con un autogol, il Bo ...Il Bologna batte 1-0 il Cagliari, si qualifica per gli ottavi di Coppa Italia contro la Lazio e regala a Thiago Motta la prima vittoria in panchina. Nel primo tempo l'occasione più nitida è per i sard ...