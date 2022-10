Calciomercato.com

Come riportato da TNT Sports , il nome completo del figlio del giocatore è dunque diventato nel suo intero Kevin De BruyneFerreira . Così la madre del piccolo, nato lo scorso 20 agosto: '...tutte le notizie di figlio kevin - de - bruyne lucas -Leggi i commenti Calcio estero: ... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Dal Brasile, calciatore professionistail ... Coutinho chiama il figlio 'Kevin De Bruyne': non è quel Coutinho, ma è tutto vero! Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Un calciatore brasiliano decide di chiamare suo figlio con il nome del campione del Manchester City, il belga Kevin De Bruyne.