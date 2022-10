‘Campania Felix’ | ecco la 14esima edizione di ‘It A Cà migranti e viaggiatori’

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Tempo di lettura: 12 minutiNapoli – In quest’anno, difficile per vari motivi, IT.A.CA? –e Viaggiatori Festival del Turismo Responsabile, il primo ed unico evento in Europa nato per portare un nuovo sguardo sul viaggiare responsabile e sostenibile, vuole sollecitare ad una rivoluzione concettuale, per la quale abitare significhi “fare di un luogo, anche se temporaneo, la propria casa, viverlo con il rispetto che merita e nell’equilibrio con l’ambiente e le altre specie”. In Campania, la Tappa “Campania Felix” del Festival, tra le 24 Tappe organizzate su ben 14 regioni italiane, si volgerà nella vasta area pianeggiante, che si distende dal nord di Napoli sino al confine naturale del fiume Garigliano ed all’antico cratere di Roccamonfina (in provincia di Caserta), e che fu definita da Plinio il Vecchio Campania Antiqua o Felix per distinguerla dalla Campania ...