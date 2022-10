Blink-182 | tornano in concerto in formazione originale

Leggi su nonewsmagazine

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Torna in, composta da Tom DeLonge, Mark Hoppus e Travis Barker, la band californiana blink-182 con l’unica data italiana del loro “blink-182 Tour 2023?, venerdì 6 ottobre 2023 all’Unipol Arena di Bologna. Ad aprire ilThe Story So Far, gruppo pop punk statunitense. A partire da marzo 2023, e fino a febbraio 2024, i blink-182 partiranno con un tour mondiale che toccherà, per la prima volta, l’America Latina per poi passare in Nord America, Europa, Australia e Nuova Zelanda. Inoltre, la band lancerà il nuovo singolo “Edging” in uscita venerdì 14 ottobre, segnando, per la prima volta dopo un decennio, il ritorno in studio insieme di Mark, Tom e Travis. Nel 2019 i blink-182 hanno pubblicato l’ottavo album di studio “Nine”, ad anticiparlo i singoli “Blame It on My Youth”, “Generational Divide”, “Happy Days” e ...