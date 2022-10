Ballando con le stelle | uno storico professionista del programma è diventato papà per la prima volta!

Leggi su isaechia

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Samuel Peron è finalmente. Il voltodicon le, ildi Rai Uno condotto da Milly Carlucci, ha comunicato ai suoi follower il lieto evento. “La vita ha deciso di farci un regalo. Il più bello che potessimo desiderare” aveva scritto il ballerino, qualche mese fa, affiancato dalla sua compagna storica, Tania Bambaci. Lei è stata finalista di Miss Italia nel 2010 ed è legata al volto dello show dal 2014. Inoltre, ha lavorato in diverse fiction italiane nelle vesti di attrice. Oltretutto, sapevamo da una delle ultime interviste da lui rilasciate, che Peron fosse intenzionato a chiederle di sposarlo. Per il momento, la proposta di nozze ufficiale non è arrivata, ma potrebbe essere lo step successivo. In questo momento il ballerino è impegnato ...