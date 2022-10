Un corpo carbonizzato Il macabro ritrovamento di un operaio a lavoro

Un cadavereè stato ritrovato alla periferia di Pavia , nell'ex area industriale Snia. Ilè irriconoscibile : non si sa ancora se si tratta di un uomo o di una donna. A trovarlo è stato un ...... ha notato qualcosa di strano per poi accorgersi con grande orrore che si trattava di unormai senza vita e irriconoscibile. Il cadavere era completamente, tant'è che non è stato ...Un cadavere carbonizzato è stato ritrovato alla periferia di Pavia, nell’ex area industriale Snia. Il corpo è irriconoscibile: non si sa ancora se si tratta di un uomo o di una donna. A trovarlo è sta ...È stato trovato un cadavere carbonizzato nell'ex area industriale Snia a Pavia. Non è chiaro se il corpo appartenga a un uomo o a una donna: il cadavere era infatti irriconoscibile. Sul posto sono int ...