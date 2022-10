“Questo non è un posto per lei” | il calciatore dell’Atalanta Duvan Zapata bloccato da un vigilante mentre entrava in banca

(Di giovedì 20 ottobre 2022) “Dove pensa di andare?non è unper lei, vada da un’altra parte”. Sono queste le parole che, attaccante colombiano, si è sentito dire da unin. L’episodio razzista si verificato a Bergamo, come riportato dalla sezione locale del Corriere della Sera. Il numero 91 della Dea, dopo quasi dieci anni passati a giocare in Italia, si è trovato a dover giustificare la sua presenza all’interno dell’istituto di credito. Al momento del “controllo” ilindossava una tuta e un cappuccio. “Sono, sono, fatemi entrare” ha cercato di farsi riconoscere il giocatore. Una volta compresa la pessima figura fatta ...

