Quando si potranno accendere i termosifoni in Calabria? Le regole

Orizzonte Scuola

...di poter contare sulla sensibilità e generosità che sempre dimostrano i nostri clienti... Per questo, per tutto il mese di ottobre, i clienti dei supermercati Famila e Famila Market...... dispone il successivo articolo 4,siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'... D'ora in avanti gli operatori economici raggiunti da un accertamento fiscale nonfare altro ... Concorso straordinario bis, assunti 2022/23 non potranno presentare domanda di mobilità. Quando sarà possibile Sarà possibile escludere da un bando gara l'impresa che ha contestazioni in corso con il fisco anche se non definitivamente accertate. Per evitarlo ...