Perché la cannella fa bene? La storia della spezia dei re

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Laviene utilizzata per il suo aroma, che può essere abbinato a diversi tipi di piatti, dolci o salati. La sua origine e una delle più antiche rispetto alle altre spezie.: l’origineLaha un’origine molto antica. Secondo la tradizione sarebbe originaria dello Sri Lanka nell’Oceano Indiano, ma in realtà si trova in molti altri territorifascia tropicale, come la Malasya, Madagascar o isole Antille. La diffusioneè dovuta non soltanto al suo sapore dolce e al suo profumo intenso, ma soprattutto per le sue proprietà terapeutiche. La prima caratteristica che la distingue da altre spezie consiste nella modalità con cui viene ricavata. Non viene prodotta dal seme o dai ...