No! L’ambasciatrice Usa in Ucraina non è stata arrestata con l’accusa di tradimento

Leggi su open.online

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Deep State, oscure manovre pedofile, armi biologiche: un fritto misto che, come sappiamo, appare sempre nel menu dei complottisti e in particolare del mondo dei QAnon. A volte, però, nella foga che nasce dall’illusione di aver trovato qualche prova a supporto delle teorie cospirazioniste, ci si dimentica di verificare le fonti. E così una notizia pubblicata su un sito “satirico” diventa una clamorosa breaking news: è questo il caso del presunto arresto delstatunitense in. Per chi ha fretta: Circola sui social l’annuncio del presunto arresto delUsa in, Bridget Brink La fonte della notizia è un sito che si chiama “Real Raw News”: oltre a definirsi un portale che contiene “umorismo, parodia e satira”, aveva già partorito bufale di questo tipo in passato Brink risulta ...