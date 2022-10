Martina Colombari | Billy Costacurta e Joe Bastianich alla volta di Pechino Express

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 20 ottobre 2022)(da Instagram) Mentre la nona stagione diva in onda su TV8, per la decima si avvicina il momento delle riprese e cominciano ad arrivare le prime indiscrezioni sul cast. A quanto pare sarebbero pronti a partire, zaino in spcon il maritoe Joe. Come riporta Oggi, i tre sarebbero stati scelti come viaggiatori della nuova edizione, che attraverserà il Borneo, grande isola dell’arcipelago malese; dopo aver seguito La Rotta dei Sultani tra Medio Oriente e Asia Centrale, per la seconda annata in casa Sky il road game si sposterà dunque nel sud est asiatico. Per l’ex calciatore ...