Mantide della Brianza in manette | adescato anche un 71enne irpino

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPur di tendere una trappola alle vittime si fingevamalata terminale. Tra le carte sequestrate a Tiziana Morandi, la 47enne accusata di avere narcotizzato e poi rapinato una decina di uomini fra i 27 e gli 84 anni, ribattezzata dalle cronache come la ‘’, c’eraun falso certificato medico che attesta una condizione inguaribile. A caricodonna residente a Roncello, arrestata a luglio dai carabinieri, il pmProcura di Monza Carlo Cinque ha ora firmato la conclusione delle indagini. Per spiegare agli inquirenti il possesso del certificato, come riporta Il Giorno, la donna ha raccontato che le serviva per liberarsi di alcuni creditori che le stavano con il fiato sul collo per un prestito non interamente ...