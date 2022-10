Malore prima di partita calcio nel Pistoiese | morto portiere 28enne

Graveper una donna di 67 anni che stava praticando attività sportiva nella piscina comunale di via Nenni. E' accaduto questa mattina giovedì 20 ottobre 2022 a Trezzo sull'Adda.all'entrata in piscina Una donna si è sentita improvvisamente male all'entrata in vasca e ha necessitato dei soccorsi. Erano circa le 10.15. Secondo quanto si apprende, una donna di 67 anni si ...Antonia si accascia a terra e morirà in ambulanza 'a causa di un'. Dopo l'autopsia, però, si ... Amore Criminale darà ufficialmente inizio alla suapuntata.E' deceduto oggi, all'ospedale fiorentino di Careggi dove era stato ricoverato in gravi condizioni, un calciatore dilettante di 28 anni: il giovane si era sentito male ieri pomeriggio sul campo di cal ...Davide Gavazzi, 28 anni, è morto questa mattina all'ospedale fiorentino di Careggi dove era stato ricoverato in gravi condizioni per un malore prima di una partita.