Inter | Lukaku torna in gruppo | in dubbio per Firenze

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Romeluine Simone Inzaghi ritrova il suo bomber. L’attaccante infatti si è allenato insieme al resto dei compagni ad Appiano Gentile (Varese), per la prima volta dopo l’infortunio muscolare di fine agosto. Non è sicura la sua convocazione per la trasferta di, ma il peggio per il belga è ormai alle spalle. Se due allenamenti, rifinitura compresa, non dovessero bastare per rivederein panchina, l’appuntamento sarà rimandato a mercoledì prossimo contro il Viktoria Plzen in Champions League. Intanto, la società nerazzurra ha svelato la terza maglia firmata Nike per la stagione 2022/23, con il ritorno del giallo a dominare la divisa. Una maglia, spiega il club nerazzurro in una nota, “dal respiro più urban e lifestyle” che “rappresenta al meglio i colori del Club: i ...