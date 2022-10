Ferrero allo stadio per Sampdoria-Roma | aperta un’indagine | cosa rischia

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Durante la partita tradi lunedì 17 ottobre, valevole per la decima giornata di Serie A, una presenza sugli spalti ha creato non poche polemiche. Si tratta dell’ex presidente dellaMassimo; quest’ultimo, infatti, era presente in tribuna durante la partita ma senza alcun titolo di accesso.rischio daspo L’arrivo diha indispettito la tifoseria di casa, causando disordini d’ordine pubblico che hanno obbligato l’ex presidente a lasciare anticipatamente lo. Ora, come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Questura di Genova sta svolgendo accertamenti e nel frattempo ha apertosulla presenza dial Ferraris. Non è ancora chiaro precisamente ...