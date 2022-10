Corriere dello Sport

ROMA -Afena Gyan questo pomeriggio ha potuto festeggiare il suo primo gol con la maglia della Cremonese. L'attaccante è passato nel nuovo club a fine agosto, e dopo qualche apparizione in campionato ...Buonaiuto fugge a destra e disegna un bel cross per Okereke chedi testa. Alla ripresa del ... la palla ricade vicino alla linea di porta einfila il raddoppio grigiorosso. Il finale è un ... Felix segna con la Cremonese: la Roma festeggia per i bonus La 50ma edizione del Giro Internazionale va al burundiano Ntakarutimana e alla kenyana Chepngetich. Nel Circuito Città di Biella successi per Luiza Gega e Joao Neves Bussotti. Il Trofeo delle Province ...Kvaratskhelia continua a stupire con le sue giocate e le big d'Europa si attivano: l'ultima novità arrivata dalla Spagna ...