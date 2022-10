Eurolega 2022 2023 | Milano batte il Bayern in una partita splendida | 83-81

(Di giovedì 20 ottobre 2022)vince unain rimonta a Monaco di Baviera: un grandeva k.o. 83-81. I bavaresi restano a zero vittorie, seconda vittoria in treper i ragazzi di Messina. La cronaca – Partenza molto difficile percon diversi errori e frenesie. Iltrova triple preziose per prendere il largo sin dal primo quarto ed arrivare al +6 di fine quarto: l’Olimpia rimane agganciata con qualche buona transizione, ma i bavaresi sono più intensi e sul pezzo. La parte iniziale di secondo quarto è da incubo per i meneghini: Winston e Zipser imperversano,scivola a -12. La reazione arriva vicino alla fine del primo tempo grazie a un super Pangos che piazza la tripla allo scadere e ai tiri preziosi di Tonut. La squadra di ...

