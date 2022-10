Cristina Quaranta commette uno scivolone su Alberto De Pisis | frase da censura

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Il Grande Fratello Vip 7 perpuò concludersi già questa sera. Al televoto dopo le nomination della puntata di lunedì, e con i sondaggi online che la danno ultima, la showgirl romana si è forse data l’ultima zappa sui piedindo unopesante suDe. Mentre chiacchierava insieme a Edoardo Donnamaria, lasi è lasciata andare a unasubito condannata sui social: “non vede l’ora che gli metti le mani in mezzo ai co***oni”. Ecco il video di quanto accaduto all’interno della casa del Grande Fratello con protagonista, in negativo, l’ex velina di Striscia la notizia.40 ad Edoardo : “non vede l’ora che gli metti le mani in ...