Atp Napoli 2022 | Fognini batte Grenier dopo una lotta estenuante

(Di giovedì 20 ottobre 2022) FabioHugonel primo turno dell’ATP 250 diuna vera e propria battaglia. L’azzurro ha infatti la meglio sull’avversario2h43? vincendo per 6-4 3-6 6-3, accedendo così al secondo turno dove affronterà la testa di serie numero 1, Carreno-Busta. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI, LA PARTITA Il primo set del ligure è ottimo. Al terzo gameottiene il break a zero, ma al sesto subisce il ritorno del francese. Il 35enne rimonta dallo 0-30, ma alla fine sbaglia col dritto e restituisce il break a. Nel game immediatamente successivo, però,reagisce, si costruisce due chance per tornare avanti e affonda ...

Problemi250, intervista assessore Ferrante Di seguito le parole di Emanuela Ferrante , Assessore allo sport del Comune di, che ha spiegato le problematiche riscontrare all'250 ...Lorenzo Musetti arriva adopo l'ottimo percorso fatto registrare al torneo250 di Firenze, dove il carrarino, numero 24 della classifica mondiale, è riuscito a spingersi fino in semifinale dove ha ceduto al ...Emanuela Ferrante, assessore allo sport del Comune di Napoli, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 79 Digitale ...Oltre il danno, la beffa. Mentre sull'Atp Napoli di tennis infuria la bufera per le sessioni serali annullate per eccessiva umidità dei campi ...