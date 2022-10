Viaggiare in modo sostenibile è possibile | Google lo insegna

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Life&People.it Mai come in questo periodo storico l’opinione pubblica ha maturato un’attenzione nei confronti delle tematiche sul clima e la sostenibilità ambientale. Il nostro prezioso pianeta Terra, d’altra parte, sta dando segnali precisi di una sofferenza evidente, che si manifesta sempre più spesso con eventi climatici estremi: non si contano ormai fenomeni come uragani, inondazioni e siccità, che stanno mettendo in ginocchio non soltanto i paesi del Terzo Mondo ma anche la nostra Italia. I viaggi che affrontiamo per motivi di svago e lavoro contribuiscono da questo punto di vista: per fortuna,di recente è venuto incontro con una serie di consigli per imbarcarci in viaggi che possano essere davvero sostenibili. Che cos’è il turismo? Prima di approfondire il “come”, vale la pena spiegare a che cosa ci riferiamo quando ...