Stendardo | «Tare è stato equivocato»

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) L’ex difensore della Lazio è andato in difesa del direttore sportivo biancoceleste sulle parole di pochi giorni fa alla Luiss «Oggi ci sono società, anche di prima fascia, come Juventus, Roma, Milan, Inter, che tecnicamente sono fallite ma vengono tenute in vita dal fatto che il sistema ne ha bisogno»: con questa frase Igligiorni fa non si è fatto molti amici. A difesa del ds della Lazio interviene oggi sul Corriere dello Sport Guglielmo, docente della Luiss, ovvero colui che l’ha invitato a un corso di management dello sport. LA LEZIONE DI– «La lezione è partita dalle origini del diritto sportivo. Ho fatto una panoramica, poi è iniziato il dibattito con le domande degli studenti. Io affrontavo la parte relativa alla giustizia sportiva . Igli portava la sua esperienza dal punto di vista economico e ...

Ospite, nel ruolo di relatore, Igli. L'intervento del ds della Lazio ha fatto rumore. " La lezione è partita dalle origini del diritto sportivo - racconta- Ho fatto una panoramica, ...Ospite dell'ex calciatore Guglielmo, il dirigente biancoceleste ne ha per tutti mettendo in evidenza i problemi che attraversano il mondo del calcio.attacco: Conference League, ...Casini risponde a Tare: "Nessuna società è fallita" Non si direbbe. Un conto è parlare di fondi stranieri e proprietà. Un altro definire tecnicamente falliti club in perdita di gestione. «Tare non si ...Stendardo: «Tare non avrebbe potuto criticare il Milan campione d’Italia…». Le parole del docente alla Luis Guglielmo Stendardo ha difeso ai microfoni del Il Corriere dello Sport l’intervento di Tare ...