Si spegne lo slancio | Borse Ue in cerca di direzione A Milano Tim sotto i riflettori

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Dopo i rimbalzi degli ultimi giorni, occhi su trimestrali e banche centrali. In Usa Biden rilascia 15 milioni barili di riserve di petrolio. Euro poco mosso, petrolio in leggero rialzo. Spread in area 240 punti. Prezzi del gas ancora in discesa

Il Sole 24 ORE

Martedì i risultati di Goldman Sachs (pur in forte calo) hanno stupito in positivo, dandoalle Borse. Ma si tratta solo dell'inizio della stagione. Come dimostra il sondaggio mensile di Bank ...Silodelle Borse europee, che dopo quattro sedute consecutive di rialzi ora registrano lievi flessioni. A Piazza Affari il Ftse Mib e' sceso sotto la parita' e segna - 0,38%. Negative ... Si spegne lo slancio, Borse Ue in rosso. A Milano Tim sotto i riflettori (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 ott - Si spegne lo slancio delle Borse europee, che dopo quattro sedute consecutive di rialzi ora ...Biden sblocca 15 milioni di barili di petrolio di riserve strategiche per contenere i rialzi dei prezzi. Balzo dell'inflazione nel Regno Unito: a ...