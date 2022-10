Scampia | arrestato uno spacciatore dalla polizia

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Unoè stato. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, mentre transitavano ieri pomeriggio in via Giuseppe Fava hanno notato un uomo fermo sul marciapiedi che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa al passeggero di un’auto che si era avvicinata. I poliziotti hanno raggiunto e bloccato lotrovandolo in possesso di 6 stecche di hashish del peso di circa 19 grammi e di 95 euro, mentre l’auto è riuscita a dileguarsi. L’uomo, un 24enne napoletano con precedenti di, è statoper spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

