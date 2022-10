Parlamento | Malpezzi | ' Pd sta cercando di discutere | lavoriamo a modifica regolamenti'

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Ho assistito alla telefonata di Meloni a Richetti per vedere se si può dialogare. Ma rispetto alle cariche di vice presidente parlano i numeri, essendo il Pd il primo partito di opposizione. Poi c'è un Consiglio di presidenza da formare e ci sono possibilità che avremmo volutocon tutte le opposizioni, tutte devono essere rappresentate". Lo ha detto Simonaa Radio Anch'io. "Stiamo lavorando, il regolamento del Senato lede un pò questa possibilità, per vedere se ci possono essere margini per garantire la presenza di tutti i gruppi formati, che sono 9", ha spiegato la presidente dei senatori del Pd aggiungendo: "Il Pd ha chiesto di provare a creare un coordinamento di azione anche politica rispetto alle proposte della destra. Chi stadisiamo noi".

