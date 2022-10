Mattarella ringrazia Draghi e governo | eccellente lavoro

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Il presidente Sergiohato il presidente del consiglio Marioe i ministri presenti alla colazione dial Quirinale - in vista del Consiglio europeo - per "l'...

Essendo l'ultimo pranzo pre - Consiglio Ue del governo Draghi, il presidente Mattarella ha ringraziato il presidente del Consiglio e i ministri presenti per 'l'eccellente lavoro svolto e i risultati conseguiti'.