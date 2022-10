Luca Marinelli interpreterà Mussolini in ‘M Il figlio del secolo’

Leggi su zon

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)nei panni di Benitonella nuova serie Sky Original. Si tratta dell’adattamento dell’omonimo romanzo di Antonio Scurati vincitore del Premio Strega e bestseller internazionale, che racconta la nascita del fascismo in Italia e l’ascesa al potere del Duce Benito. Otto le puntate che mostreranno anche il lato più privato di, delle relazioni personali e amorose come quella con la moglie Rachele e l’amante Margherita Sarfatti. “M narra, per la prima volta dall’interno, l‘avvento della dittatura fascista e il potere sinistro del dittatore, Benito– ha spiegato Antonio Scurati – Un tema di tragica attualità. Sono felice che una serie prolunghi il progetto letterario. Abbiamo bisogno di narrazioni capaci di risvegliare la passione della ...