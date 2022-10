Loretta Goggi scoppia a piangere a “Tale e Quale Show” La conduttrice non ce l’ha fatta

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) La terza puntata diha assistito a una sorpresa inaspettata per, che non ha retto dall’emozione. L’artista nostrana, nella giuria del notont all stars della rete ammiraglia, si è commossa dinanzi a un video: ecco cosa è accaduto. Lo scorso venerdì 14 ottobre è andata in onda la … L'articolo proviene da Velvet Gossip.