Incidente choc | Maurizio muore a 48 anni | “Sempre in quel tratto di strada maledetto”

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Terribilesulla A4 nella località di Pradipozzo, tra i vigneti del pregiato doc Lison Pramaggiore, a pochi chilometri dallo svincolo di Portogruaro. Si tratta di undiche è particolarmente noto a causa di incidenti che si sono verificati e nei quali alcune persone hanno perso la vita. Questa volta una Bmw conficcata sotto al rimorchio di un autoarticolato carico di tronchi di legno. Alla guida c’era un uomo di 49Durì: per lui non c’è stato nulla da fare. Stando a una prima ricostruzione dei fatti: l’uomo viaggiava da solo e pare che non si sia accorto del Tir fermo finendo con la sua Bmw incastrata sotto al rimorchio. Probabilmente un malore la causa dell’o una distrazione perché sul posto non sono stati rinvenuti segni di frenata. ...