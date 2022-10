Corriere dello Sport – Bøving | due gol e un messaggio alla Lazio

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) 2022-10-19 19:46:25 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del: Williamha complicato i piani dellain Europa League. Due gol in quarantotto minuti allo stadio Olimpico, uno di destro e l’altro di sinistro, per consentire allo Sturm Graz di rimontare la squadra di Sarri e mandare unai naviganti. C’è una nuova generazione, in Danimarca, che può rappresentare un polo di riferimento per quei club che vogliono investire sui giovani e tenere in equilibrio i bilanci.è arrivato in Austria a poche ore dchiusura del mercato: è costato due milioni e mezzo. Giocava nel Copenhagen con Rasmus Hojlund, preso dall’Atalanta e molto apprezzato da Gasperini. Centravanti oppure ...