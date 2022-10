Caro bollette | la scoperta su alcune compagnie di luce e gas | si muove l’Antitrust

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 19 ottobre 2022), l’autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato quattro procedimenti istruttori – e altrettanti sub-procedimenti cautelari – nei confronti di quattro società. Sotto la lente dell’Autorità sono finite le proposte di modifica del prezzo di fornitura di energia elettrica e gas naturale, in contrasto con l’art. 3 del Decreto Legge 9 agosto 2022 n. 115 (cd. Aiuti bis), convertito in Legge n. 142 del 21 settembre 2022. Come riporta La Repubblica “il decreto legge Aiuti bis si concentra, in particolare, sui contratti sottoscritti sul mercato libero dell’energia e del gas. L’articolo 3 sospende – fino al 30 aprile 2023 – le clausole contrattuali che consentono ai fornitori di modificare il prezzo della fornitura. I preavvisi di modifica del prezzo, comunicati prima della data di entrata in vigore ...