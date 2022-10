Alla scoperta della Content Curation | cos' è e perchè ti serve la Market Intelligence

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Il 27% delle aziende in Italia spende dalle 5 alle 10 ore per creare contenuti, attività che richiede molte volte il contributo di più membri del team. Inizialmente si potrebbe pensare che non sia nulla dirmante. Ma se poi con quei contenuti non si riescono a ottenere risultati concreti, come un nuovo lead, una vendita o una conversione in più? La situazione si fa più seria. Considerando inoltre, la crescente difficoltà di emergere dal rumore di fondo e di farsi notare dai propri clienti, il rischio che l'investimento fatto in termini di tempo e risorse vada in fumo è alto. Il motivo, d'altronde, è semplice: non ci sono abbastanza umani per la miriade di post, video, email, articoli del blog etc. prodotti quotidianamente. Ma quindi cosa fare? Si deve smettere di condividere contenuti? In realtà no! Una soluzione è sviluppare una strategia di ...