Una sola partita “serale” e l’hanno pure sospesa per umidità | all’Atp di Napoli un problema dietro l’altro

(Di martedì 18 ottobre 2022) Dopo non aver aver giocato sui campi del lungo mare i primi tre giorni del torneo, l’Atp difirma una nuova figuraccia: l’ultimo match della prima giornata giocata nell’Arena alla Rotonda Diaz, quello tra Luca Nardi e Corentin Moutet è stato sospeso sul punteggio di 2-2 nel primo set, perdel campo. Il campo è diventato presto troppo scivoloso: il francese ha segnalato più volte ilal giudice di sedia e al supervisor fino alla decisione di chiuderla qui. Ovvie le polemiche susseguenti: gli spettatori già “provati” da tre giorni di tira-e-molla sulla regolarità del programma di gioco, avevano acquistato il biglietto per il “”, trovando in programma una, finita persinodopo appena quattro game. Questo è quanto abbiamo ...

Servizio Informazione Religiosa

A volte lassù potrebbe esserci ben più dipalla da tennis, e dato che sono tutte molto simili tra loro dopo un po' hanno iniziato a darci oggetti maggiormente individuali. Abbiamo quindi ...Pensate: un dispositivo portatile che può diffonderefragranza nell'aria per diverse ore oppure semplicemente umidificarestanza con laenergia erogata da un computer, al prezzo di due caffè . Vi bastano infatti poco più di due euro per acquistare questo compatto ma efficace dispositivo dotato di un serbatoio da ... Ottobre missionario: fare dell'umanità una sola grande famiglia L'ex velina di Striscia la notizia ha una bellezza a dir poco disarmante. Maddalena Corvaglia manda tutti fuori di testa.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...