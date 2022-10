Tabellone Wta 1000 Guadalajara 2022 | Badosa guida il seeding | presente Trevisan

(Di martedì 18 ottobre 2022) Ildel Wtadi, in scena sul cemento messicano nella settimana dal 17 al 23 ottobre. Tanti nomi importanti nel torneo che vede come testa di serie numero 1 della spagnola Paula. Nel main draw èanche Martina, unica italiana impegnata in attesa di quello che farà Elisabetta Cocciaretto, che partirà dalle qualificazioni. PROGRAMMA DEL TORNEO MONTEPREMIWTAPRIMO TURNO (1)BYE Azarenka b. (LL) Avanesyan 6-4 6-2 Tomljanovic b. Contreras Gomez 6-2 6-1 (13) Keys b. Linette 6-3 6-3 Siniakova b. (11) Haddad Maia 7-5 6-2b. (LL) Hibino 6-4 6-3(Q) Cocciaretto b. Potapova 6-2 6-1 (5) Gauff ...

Cambia a pochi minuti dal match l'avversaria di Martina Trevisan nel primo turno del1000 di Guadalajara . Ha dato infatti forfait Shelby Rogers , sostituita nelprincipale dalla nipponica Nao Hibino.Martina Trevisan sfiderà Nao Hibino nel primo turno del1000 di Guadalajara 2022 . Ultimo torneo della stagione per la tennista toscana, che in questa ... entrata income lucky loser al ...Sulla carta la partita non c’era: Elisabetta Cocciaretto, n. 92 del mondo, 1 metro e 66 di statura, contro Anastasia Potapova, n.44 del mondo, ...Elisabetta Cocciaretto vince al primo turno del torneo di Guadalajara, non concedendo quasi nulla alla sua avversaria, la russa Potapova. 6-2 6-1 in poco più di un'ora.