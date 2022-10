Supermercati | se noti questo sui prezzi è una ‘trappola’

(Di martedì 18 ottobre 2022) Come riuscire a capire se i prodotti e le confezioni proposte alla clientela neisiano realmente convenienti Entrare in un supermercato con la speranza di fare acquisti senza spendere eccessivamente non sempre è così semplice. Districarsi trae confezioni di dimensioni e formati assai diversi può indurre all’errore anche il consumatore più smaliziato. L'articolo proviene da Consumatore.com.

Stavolta, però, non c'entrano icome anticipato ad inizio articolo. Biscotti, patatine,... Oltretutto, è la prima volta che vengono sequestrati prodotti così identici a quelli. Motivo ......sono stati trovati in possesso di oggetti e generi alimentari rubati poco prima presso alcuni... per un ammontare complessivo di euro 900, sono stati restituiti ai responsabili dei. c.StampaSono stati individuati e tratti in arresto gli autori di una rapina messa a segno nei mesi scorsi a Salerno ai danni di un supermercato. Gli uomini della Squadra Mobile hanno dato esecuzione ad ...Un noto marchio di formaggio è stato ritirato dal commercio per via della presenza di listeria. Ecco il comunicato del Ministero della Salute. Sulle tavole di tutti noi, spesso compaiono molti cibi ch ...