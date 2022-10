Roma ‘Vedo i draghi’ | scappa a piedi sul GRA e viene travolto e ucciso da un’auto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 18 ottobre 2022) Era entrato nel bar spaventato, tremolante, quasi come se non fosse cosciente. Avrà bevuto forse un po’ troppo, ha pensato il barista quando lo ha visto. E non ci ha dato così tanto peso: di ragazzi che, purtroppo, alzano il gomito se ne vedono troppi, a volte anche in quel bar sulla Prenestina. Un po’ brilli e alticci staccano dalla quotidianità: c’è chi “regge” di più, a chi basta solo un bicchiere. Ma lui no. Lui continuava a dire di vedere i mostri, di essere inseguito dai draghi. Ed è così che il barista ha capito che qualcosa non andava: troppo poco tempo, però, per aiutarlo, per farlo calmare. Il tempo di un caffè e quel ragazzo era già fuori dal locale. Era asul Raccordo, dove poco dopo è stato investito e ucciso da un’auto. Investimento mortale sul GRA Come riporta il Messaggero, il ragazzo di 30 anni che nella notte tra domenica e lunedì è stato ...