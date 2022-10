Processo Neymar | parla Perez | «I giocatori giocano dove vogliono»

(Di martedì 18 ottobre 2022) Florentinoha testimoniato alsull’accordo segreto tra Santos e Barcellona: «voleva andare là» Florentinoha testimoniato al. La sua testimonianza serviva per capire se esisteva un accordo segreto tra Barcellona e Santos che impedisse ad una terza parte di poter fare un’offerta per il brasiliano. Di seguito le sue dichiarazioni. «Facemmo un’offerta di 45 milioni. Dieci anni fa ci interessava il giocatore, mi dissero che voleva lasciare il Santos. Ma non hoto con nessuno. Perché non venne al Real? Ivannovoleva andare al Barcellona». L'articolo proviene da Calcio News 24.

"Ho sempre firmato quello che mio padre mi diceva di firmare". Parola della stella del calcio brasilianodurante ila Barcellona per presunte illeciti riguardanti il suo trasferimento nel 2013 dal Santos al Barca. "Mio padre è sempre stato responsabile" delle trattative contrattuali, "di ...LA VICENDA Ilsi basa sulle presunte irregolarità riguardanti il suo trasferimento nel 2013 dal Santos al club catalano., insieme agli ex presidenti del Barça - Sandro Rosell e Josep ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...L'asso brasiliano del Psg è sotto processo per i presunti illeciti riguardanti il suo trasferimento dal Santos al Barcellona nel 2013. In tribunale si è così espresso: "Firmavo quello che diceva mio p ...