Pensione | 400 euro in più da parte dell’INPS | ma solo per queste persone

Leggi su chenews

(Di martedì 18 ottobre 2022) Laè un tema che tiene sempre banco. In questo caso arrivano buone notizie per alcuni cittadini. L’INPS, infatti, garantirà a loro 400in più sul cedolino. Ecco a chi si riferisce tale misura. La situazione economica generale è davvero molto complessa e dura. Sia che si tratti di lavoratori sia che si tratti di pensionati, arrivare alla fine del mese non è affatto scontato. Per questo motivo, si cerca di dare meno pressione agli italiani. Ma nel mese di dicembre, l’INPS darà vita a 400in più per alcuni pensionati. Fonte foto: Adobe StockLaè sempre un argomento importante nell’agenda politica. Un tema serio nonper la classe politica ma anche per l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Infatti, saranno proprio loro a dare il via a 400 ...